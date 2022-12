Ronaldo scoppia in lacrime! Portogallo eliminato dai Mondiali | FOTO

Portogallo eliminato dai Mondiali, Cristiano Ronaldo scoppia in lacrime! Il Marocco vince anche i quarti di finale, elimina il Portogallo e vola in semifinale: è la prima Nazionale africana a raggiungere questo traguardo nell'intera storia dei campionati mondiali di calcio.

A fine partita, Cristiano Ronaldo è scoppiato a piangere per la delusione: questo per lui è stato probabilmente l'ultimo Mondiale della sua carriera e certamente il peggiore. Oggi era partito dalla panchina e poi, subentrato a gara in corso, non era stato in grado di ribaltare il risultato. Guarda la foto in allegato.