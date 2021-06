Gattuso è a Firenze! L'ex allenatore del Napoli nel centro sportivo della Fiorentina [FOTO CN24]

Ultime Serie A - Firenze freme per l'arrivo di Rino Gattuso, ex allenatore del Napoli atteso oggi a Campo di Marte per visitare i locali di lavoro in vista del 1 luglio, quando diventerà a tutti gli effetti allenatore della Fiorentina. Il tecnico pochi minuti fa ha raggiunto in macchina il Centro Sportivo "Davide Astori" per la prima volta da quando ha firmato per i viola.

L'allenatore è arrivato pochi minuti fa, preceduto dal Team Manager Simone Ottaviani, dai dirigenti Joe Barone e Daniele Pradè, dal suo staff composto da Dino Tenderini, Massimo Innocenti e Bruno Dominici, oltre ai preparatori dei portieri, Valerio Fiori e Roberto Perrone.