Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, ricorda in questo modo Diego Armando Maradona:



""Chi ama non dimentica". Questa frase mi rimarrà per sempre stampata nella testa. Me la mostrarono a Napoli nello stesso spogliatoio del Napoli dove ti abbracciai. Ti ho goduto al Gimnasia. Rimarrai sempre presente nei nostri cuori".