"Non posso fare questo affronto ai napoletani, sono uno di loro": Maradona, il blitz a Torino nel 1987 ed il no che gelò Agnelli

Ultimissime notizie Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport racconta un aneddoto di calciomercato su Maeradona:

"Era il 4 ottobre del 1987, l’Avvocato era a Capri in vacanza e, preso da un improvvisa voglia di genialità e spettacolo, salì sull’elicottero per farsi portare ad Avellino, stadio Partenio. Giocava la Juventus? No, il Napoli e, soprattutto, Diego Armando Maradona. La Domenica Sportiva ci aveva aperto il suo servizio, intervistando Agnelli che elogiava il campione argentino, di cui era innamorato. E non certo segretamente.

Lo voleva alla Juventus, lo aveva sempre voluto. E proprio in quella stagione c’era stato un blitz torinese dello stesso Maradona, come ha ricostruito il giornalista Roberto Ayala di Radio Rivadavia: «Diego è stato a Torino, accompagnato dal suo procuratore Jorge Citerszpyller per discutere con Agnelli la possibilità di un suo trasferimento alla Juventus».

Chissà se è lo stesso viaggio lampo di cui ha parlato anche lo stesso Maradona: «Agnelli mi chiamava continuamente promettendo cifre pazzesche, gli risposi che non avrei mai potuto fare questo affronto ai napoletani perché io mi sentivo uno di loro». E così Agnelli continuò a sognare Diego".