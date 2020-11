Napoli-Rijeka, esposta la bandiera di Maradona sugli spalti! Immagini anche dal maxischermo [FOTO]

La bandiera di Maradona sugli spalti prima di Napoli-Rijeka. I tifosi partenopei non hanno accesso agli spalti, sebbene avrebbero voluto omaggiare Maradona dalla Curva, come sicuramente avranno modo di fare in futuro. Nel frattempo, si sono accontentati di un gesto simbolico: grazie alla concessione ottenuta dalla Polizia in presidio allo stadio San Paolo, è stato permesso di appendere un grande striscione che ritrae il volto di Maradona sugli spalti azzurri dello stadio che sarà presto denominato ufficialmente stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

In allegato l'immagine della bandiera.