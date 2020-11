Su Radio Crc nel corso di uno speciale sulla scomparsa di Diego Armando Maradona andato in onda su Radio Crc dalle 11 alle 12 è intervenuto Luciano Moggi, ex direttore generale del Napoli. "Nessuno conosce Diego come lo conosciamo io e Ferlaino - ha detto Moggi a Radio Crc - abbiamo avuto degli scontri, ma era impossibile arrabbiarsi con lui a lungo. Aveva un cuore grande".