Maradona, la traduttrice del boss Giuliano racconta: "Un giornalista sbagliò la traduzione dichiarando il falso! Fu la Napoli bene ad avvicinare Diego alla cocaina"

Notizie Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa chiarezza su n’intervista rilasciata nel 1991 da Nunzio Giuliano ad un giornalista spagnolo, dopo la fuga del fuoriclasse argentino da Napoli. Alessia Fresca, da ventotto anni in forza presso il Consolato Generale di Spagna a Napoli e, all’epoca fu scelta per accompagnare il giornalista come traduttrice. Ecco le sue parole:

"Tradussi l’accorato discorso di Nunzio Giuliano per il corrispondete della testata spagnola. L’ex-camorrista poneva spesso l’accento sul fatto che aveva accettato l’intervista per chiarire, in via definitiva, l’estraneità del clan Giuliano dalla questione Maradona-cocaina e che erano stati il jet set partenopeo, l’alta borghesia e i professionisti della zona di Posillipo a far avvicinare, in maniera chiara e inequivocabile, il calciatore alla cocaina. Mi colpì molto l’affetto che Giuliano nutriva per il calciatore argentino e la chiarezza delle sue parole di amicizia sincera. Quando uscì l’articolo, il giornalista stravolse completamente il contenuto e il senso dell’intervista, dichiarando che furono i fratelli del clan Giuliano a offrire la cocaina a Diego. Ho vissuto questi trent’anni con il rimpianto di non averlo fatto. Io avevo tradotto bene ma quel giornale scrisse il contrario".