Maradona Day - I luoghi culto della città di Napoli si stanno popolando per Diego. Il San Paolo, ma non solo: il murales dei Quartieri Spagnoli è diventato un altro luogo simbolo cittadino per l'omaggio a Maradona, mentre è aperta a Buenos Aires la camera ardente. Il saluto di Napoli a Diego avviene anche qui, ai Quartieri Spagnoli.

