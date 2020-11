Maradona Day, anche papa Francesco ricorda Diego e prega. CorSera: esequie da oggi, ipotesi Bombonera per l'ultimo saluto!

Maradona Day - Anche papa Francesco ha ricordato i suoi incontri con Diego Maradona, argentino come lui. «Il Papa ripensa con affetto alle occasioni di incontro di questi anni e lo ricorda nella preghiera, come ha fatto nei giorni scorsi da quando ha appreso delle sue condizioni di salute» ha confermato all’Ansa il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Nel 2014 El Pibe gli regalò la sua maglia numero 10, prima della «Partita per la pace» che si sarebbe disputata in serata all’Olimpico.

Lo racconta l'edizione odierna del Corriere della Sera: