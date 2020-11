Il volto di Maradona a Idlib, in Siria, tra le macerie della guerra che l'ISIS conduce ormai da quasi dieci anni contro il regime di Assad. In questa foto che ha fatto il giro del mondo in poche ore, un artista siriano regala il proprio omaggio nel giorno successivo alla scomparsa di Diego, dipingendolo con la maglia argentina sui resti di un edificio crollato sotto i bombardamenti. In allegato l'immagine.

Maradona Idlib Syria