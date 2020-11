Il medico storico di Maradona: "Non è stato curato a dovere, perché l'hanno fatto uscire dalla clinica?"

Alfredo Cahe, storico medico di Diego Armando Maradona, ha parlato ai media argentini nelle immediate ore successive alla scomparsa del Pibe de Oro. Cahe ha mosso accuse sul come sia stato curato Diego negli ultimi giorni:

"Diego è morto in un modo insolito. Cerco di spiegarmi o di capire cosa sia realmente successo. Un medico sarebbe dovuto stare fisso con lui in stanza. Invece non ès tato così. Il controllo cardiovascolare, a quanto mi risulta, non è stato completato, cioè non è stato curato come avrebbe dovuto essere curato".

"D'altra parte, non mi sembrava logico che lo dimettessero. Diego sarebbe dovuto restare, non dico solo in quella clinica, ma in un luogo profondamente asettico con un'infrastruttura diversa, come quando lo abbiamo portato a Cuba