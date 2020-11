FIGC, l'ex presidente Carraro: "Ho visto giocare Maradona e Pelè, ma nessuno è come Diego: è stato il migliore"

Franco Carraro, ex presidente della FIGC è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Diego Armando Maradona:

"Diego aveva una genialità infinita, come gli artisti che hanno fatto la storia del nostro mondo. Nella vita purtroppo è incappato in errori clamorosi. Ho visto giocare Di Stefano, Pelè ed i più grandi calciatori della storia. Ma come Diego non c'è mai stato nessuno. In campo, Diego condizionava tutti: compagni, avversari, forse anche l'arbitro. Il goal di mano all'Inghilterra ne è una testimonianza. Il Napoli vinse due Scudetti, ma è ancora poco spiegabile come fece a perderne uno nel mezzo. Ci furono chiacchiere su scommesse illegittime gestite dalla malavita organizzata. All'epoca, sollecitai il Parlamento per approfondire le motivazioni per le quali una squadra - il Napoli - che stupì tutti alla fine perse quel Tricolore. Diego scelse Napoli ed impersonificò la città, la stessa che nel 1943 cacciò da sola i Nazisti. Era la contraddizione nella città delle contraddizioni. Napoli era la sua città, c'è poco da dire".