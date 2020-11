Bielsa ricorda Maradona: "Diego è il mito, l'idolo, la leggenda. La sua morte colpisce i più deboli"

Marcelo Bielsa, allenatore, ricorda Diego Armando Maradona con queste parole:

"Maradona è stato un artista. La dimensione della sua arte è enorme. Per esempio, la canzone che gli hanno dedicato è straordinaria. Ho letto 10 messaggi dopo la sua morte che sono stati emozionanti. Questo è un riconoscimento rispetto a ciò che ha dato in campo e la bellezza delle sue giocate. Diego è il mito, l'idolo, la leggenda che un popolo crea. Per questo la perdita di un idolo colpisce tanto i più deboli. Perché sono coloro che più hanno la necessità di credere che è possibile trionfare".