Notizie Calcio Napoli - Dopo il triplice fischio finale della gara contro il Rijeka, Dries Mertens ha deciso di andare ad omaggiare Maradona nella notte e lontano da occhi indiscreti.

Video Mertens quartiere spagnoli murales Maradona

Il belga si è recato ai Quartieri Spagnoli per depositare un mazzo di fiori e pregando per qualche minuto per il campione argentino. Ungesto davvero molto toccante da parte dell'attaccante del Napoli.

