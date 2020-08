Triangolare Castel di Sangro, top & flop: imprendibile Osimhen, Milik problema da risolvere. E' Romito l'eroe del Patini!

Ultime calcio Napoli - Il Napoli ha giocato la prima gara amichevole della stagione 2020/2021 allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Ha affrontato, in un triangolare, il Castel di Sangro e l'Aquila. Vincono gli azzurri senza grossi problemi.

Questi i Top & Flop:

Napoli-Castel di Sangro

TOP

Osimhen - Ci ha messo meno di un minuto per entrare nel cuore dei tifosi azzurri che lo attendevano. Tre minuti per farli esultare ancora, solo sette minuti per far capire a tutti che non è solo veocità ma sa fare anche gol, quei gol che sono mancati al Napoli. E' vero, ha affrontato solo l'Aquila, ma questo è un buon biglietto da visita: tripletta da vero bomber!

Demme - Una trottola impazzita, è ovunque. Contro il Castel di Sangro incanta con palle morbide e assist per i compagni. Ogni azione parte dai suoi piedi e ogni palla è precisa per i compagni.

Mertens - Due gol alla Insigne, ma è Ciro, Dries! Corre e lotta, cerca spazio e giocate in questo nuovo ruolo che gli sta cucendo addosso Gattuso come partner di Osimhen. Il pubblico lo esalta ad ogni palla giocata e dagli spalti tanti cori per lui: è il calciatore che più di tutti è nel cuore dei supporters a tinte azzurre.

Menzione d'onore a Romito - Non è un calciatore del Napoli. Ha anche subito 9 gol in 30 minuti, ma si è reso protagonista del match contro gli azzurri. La curva l'ha incitato dal primo minuto e lui si è caricato, sfoderando parate su Milik, a tu per tu col polacco, e parando un calcio di rigore a Younes.

FLOP

Llorente - Entrato al posto di Milik, a 15 minuti dalla fine del prima match contro il Castel di Sangro, praticamente non è riuscito a rendersi mai pericoloso: sempre in ritardo, si è fatto spesso anticipare dai calciatori del Castel di Sangro.

Milik - Doppietta si, ma quanti errori sotto la porta avversaria. Romito lo ipnotizza in due occasioni. Clamoroso il palo colpito in tuffo sull'assist perfetto di Hysaj. Sempre più lontano dall'azzurro, serve trovare la giusta soluzione per il bene di tutti.

Zielinski - Non una brutta partita la sua, forse leggermente sottotono rispetto ai suoi compagni. Riesce comunque a trovare un assist che si trasforma in gol, tutto in lingua polacca con Milik. Cerca di far girare palla quando arriva sui suoi piedi ma è a caccia, come giusto che sia in questo momento, della migliore condizione.

