Pagelle Spezia-Napoli: Politano e Demme cinici, gioia in extremis per Marfella! Ghoulam 'what if', Insigne chiude 4501 giorni d'azzurro...e Mertens?

Pagelle Spezia Napoli. Termina Il match per la 38esima giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato lo Spezia. Le pagelle Spezia Napoli su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Spezia Napoli.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Pagelle Spezia Napoli, i voti

Meret 6 - Spettatore privilegiato, chissà quanto poi, dei tafferugli che portano alla sospensione della partita. Respinge bene la punizione di Verde, il sinistro di Kiwior è centrale. (Dall’80’ Marfella SV - La gioia del debutto, una giornata che ricorderà per sempre - con tanto di parata reattiva)

Zanoli 6 - Chiude su Verde al 35’, nella prima occasione in cui si nota la sua presenza. A fine primo tempo ribattuta debole che favorisce Manaj in area, nella ripresa qualche affondo sulla destra favorito dalla retroguardia spezzina.

Koulibaly 6 - Dà il via all’azione del vantaggio in avvio, nell’occasione del gol annullato a Manaj forse è poco reattivo sul traversone dalla sinistra. L’albanese al 55’ lo butta per aria. Blocca l’avanzata di Amian al 55’.

Juan Jesus 6 - Manaj gli è davanti di un metro sul gol annullato, per il resto suda sotto il sole e regala palla ad Agudelo al 53’ del primo tempo.

Ghoulam 6,5 - In quella fascia di capitano c’è di tutto e di più, ricordi e rimpianti. Qualche timida discesa anche accentrandosi, un calcio di punizione su cui scivola. Rimane molto alto sulla fascia, anticipa Antiste al 56’ e mette in mostra una bella gamba - per farci ricordare cosa è stato e cosa non è potuto essere più. Assieme a Milik è il più grosso ‘what if’ dell’ultimo decennio del Napoli.

Demme 6,5 - Messo un po’ da parte durante l’anno, e chissà se farà parte del progetto futuro. Però si toglie lo sfizio di giocare con i compagni in proiezione offensiva, trovando un bel gol inusuale per le doti con cui si è fatto apprezzare. Body-check dubbio su Verde. (Dall’80’ Anguissa SV)

Lobotka 6 - Al di là dei paragoni con Pjanic, gestisce con calma e spazio i palloni che gli capitano tra i piedi. Il pressing è un miraggio per larghi tratti.

Politano 6,5 - Fa tutto da solo, quaranta metri di corsa e sinistro angolato. Entra anche nell’azione dello 0-3, nello scambio con Petagna e Demme. Prova a dare un po’ di brio alla manovra offensiva, poi il caldo lo sfianca. (Dal 68’ Insigne SV - Debuttò in Serie A 4501 giorni fa a Livorno, in trasferta. Chiude sempre in trasferta, per addolcire il distacco che ora è davvero realtà)

Zielinski 6,5 - Non appena la partita riprende, mette a segno lo 0-2 con un sinistro molto forte, con cui festeggia il compleanno. Torna al gol in campionato dopo 22 partite. (Dal 68’ Mertens SV - Saranno stati gli ultimi 20 minuti della sua avventura a Napoli?)

Elmas 6 - Ritrova una maglia da titolare dopo tre mesi, arriva a pochi metri dallo 0-3. Poi poche reali occasioni per mettersi in mostra, eppure avrebbe metri e spazi. A sinistra così così, a destra negli ultimi venti minuti.

Petagna 6,5 - Dopo dieci minuti in tre mesi, torna a farsi vedere ed esprime le sue qualità nello stretto - vedi l’assist per Demme. (Dal 68’ Osimhen SV - Nel finale viene contrastato in area da Amian)

Spalletti 6,5 - Clima da ultimo giorno di scuola, prova a fare anche da paciere quando la partita viene sospesa per tafferugli. L’atmosfera è da amichevole estiva, lo 0-2 in mezz’ora rende bene l’idea e lo 0-3 certifica la poca attenzione dello Spezia e la qualità a disposizione degli azzurri. Le squadre sono abbastanza sfilacciate, ci sono ampi spazi ed il giusto cinismo per mettere subito al sicuro il risultato. Chiude con più punti del Gattuso dello scorso anno, con la migliore difesa del campionato (è la seconda volta della storia, dopo il 1970/71): tutto sommato erano gli ultimi due obiettivi che poteva porsi per concludere la stagione - positiva, sì, ma se il Napoli è a fine ciclo c’è da rifondare e deve prendersi la responsabilità di metterci su un marchio personale ben definito.