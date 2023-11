Pagelle Salernitana-Napoli: perchè il gioco di Garcia non riflette la qualità a disposizione?

Termina Il match per la 11a giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato la Salernitana. Le pagelle Salernitana Napoli su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Salernitana Napoli.

Pagelle Salernitana Napoli, i voti

di Claudio Russo (@claudioruss)

Meret 6 - Efficace in uscita in avvio, salva in tuffo all’8’ preferendo non bloccare. Il destro di Legowski pone pochi problemi.

Di Lorenzo 6,5 - 150° in A con la maglia azzurra, libera l’area di rigore al 24’ dopo un cross. Tiene a bada Candreva verso la fine del primo tempo, molto più avanzato col passare dei minuti.

Rrahmani 6 - Pirola va a colpire sopra la sua testa, ma è uno dei pochi problemi dalle sue parti.

Ostigard 6,5 - Protegge Meret al 4’ Ikwuemesi cerca sempre di sfuggirgli alle spalle. Alza un pallone in area pur di alleviare il pericolo, legge bene su Ikwuemesi al 67’.

Olivera 6,5 - Attacca poco nel primo tempo perchè si gioca più dall’altra parte, concede un corner a Tchaouna. Il francese e Mazzocchi lo tengono basso, lui segue l’azione corale e per poco non trova l’assist per Raspadori. Sempre attento, blocca una ripartenza al 62’ e dieci minuti dopo è troppo fiducioso nei suoi mezzi nel liberare l’area.

Anguissa 6 - Tchaouna lo semina dopo pochi minuti, ma poi prende le misure del centrocampo ed inizia a strappare palloni e a contrastare chiunque per i primi 30-35’. Poi crolla in efficacia e freschezza, andando al piccolo trotto e restando in campo più minuti di quanto dovrebbe.

Lobotka 6,5 - Che intelligenza quel pressing alto, quel recupero ed il tocco per lo 0-1 di Raspadori. Poi amministra anche abbassandosi molto per allargare le maglie granata.

Zielinski 6 - Copre in diagonale al 7’, sulla trequarti gioca ad un tocco per cercare i compagni, riempie gli spazi aperti da Raspadori avanzando il raggio d’azione. Avvia il tre contro due con cui non arriva lo 0-2, Ochoa dice no ad un gran destro al volo. (Dall 87’ Cajuste SV)

Politano 6,5 - Al limite dell’indemoniato negli uno-due nello stretto, viene raddoppiato e lui rientra verso l’interno: calciando ed impegnando Ochoa, oppure servendo Raspadori. Battaglia con Bradaric sulla fascia, colpisce il palo e si divora lo 0-2. (Dal 77’ Lindstrom SV - Tredici minuti non è ‘spazio’ e certo non può spaccare il mondo)

Raspadori 7 - Debole al 6’ quando può calciare in porta. Ma si muove tanto, libera lo spazio per gli inserimenti, scaraventa in rete lo 0-1 andando in gol per tre partite consecutive per la prima volta in carriera. Chiuso da Mazzocchi davanti ad Ochoa, nello stretto è imprendibile. Serve un pallone non pulitissimo per Politano. (Dal 69’ Simeone SV - Tenta un destro che finisce fuori, 250 presenze in Serie A)

Kvaratskhelia 6,5 - Nessuno come lui in Serie A prende parte a più conclusioni in porta, tenta la giocata al volo. Gestisce così così un regalino di Fazio, ma nello stretto si trova a suo agio. Lancia Zielinski con un gran destro. Fuori nonostante fosse in condizione. (Dal 69’ Elmas 6,5 - Dieci minuti di solitudine poi si inventa lo 0-2 perchè la qualità c’è)

Garcia 6,5 - Tre cambi dopo il Milan, uno forzato, ed un filotto di vittorie da far partire per puntellare la panchina. Approccio non facilissimo, la Salernitana ci mette più impeto per vie centrali ma è indolore; lui risponde a tono con la scelta di Raspadori che paga ancora, tatticamente e come risultati. I granata però mica mollano, cercano la profondità e per arginare il pressing anche Lobotka si abbassa. Dal gol al 45’ la Salernitana si fa vedere troppe volte in area, e i suoi sbagliano scelte preferendo tocchi troppo arditi: perchè non cercare il raddoppio invece di subire passivamente? Avvio di ripresa disordinato, un palo colpito e gestione palla maggiormente sugli attaccanti per via del pressing avversario: sprecato lo 0-2 in superiorità numerica, la manovra risulta un pizzico pigra e lenta. E la Salernitana - pur non impensierendo mai Garcia - ha la possibilità di sostare con continuità sulla trequarti azzurra, fino al gol dello 0-2 che alla fine arriva. Meriterebbe mezzo voto in meno: perchè il Napoli non gioca come la propria qualità gli permetterebbe di fare? Perchè il gioco di Garcia non riflette la qualità a disposizione? Nel recupero viene buttato via un contropiede quattro contro zero.