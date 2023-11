Pagelle Napoli-Union Berlino: Garcia, à sotte demande point de réponse. Quanto vale il gol di Politano alla tedesca?

Termina il match per la 4a giornata di Champions League con il Napoli che ha affrontato l'Union Berlino. Le pagelle Napoli Union Berlino su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Napoli Union Berlino.

Pagelle Napoli Union Berlino, i voti

di Claudio Russo (@claudioruss)

Meret 5,5 - Il destro di Becker è poca roba, resta immobile sulla punizione di Juranovic che si schianta sul suo palo. Reagisce sul primo tiro di Becker, ma la respinta finisce per favorire l’1-1 di Fofana. Poteva respingerla altrove?

Di Lorenzo 6 - Crea superiorità numerica a destra con Politano, è pericoloso quando taglia verso l’area - il gol annullato. Si tranquillizza come gli altri, successivamente.

Rrahmani 6 - Svetta di testa sui calci piazzati altrui, anticipa Fofana in avvio di ripresa. In pieno recupero non trova sbocchi e deve andare da Meret, per far rendere al meglio. Tanti duelli vinti, però.

Natan 6 - Si riprende il posto, Becker gli attacca la profondità. Sfortunato nel colpire il palo, si fa anticipare dall’ex Ajax anche al 56’. Almeno chiude all’89’ sulla verticalizzazione per Fofana, salvo poi preferire accompagnarlo sul fondo nel recupero. Salva su Aaronson.

Mario Rui 6,5 - Cercato in profondità sulla corsa, prova a superare Bonucci alla mezz’ora. Ha la libertà di avanzare per arrivare al cross, è suo il pallone dell’1-0. Si propone sempre per ricevere palla e gestire. Sull’1-1 perchè triplicare Becker e lasciare libero Fofana? (Dal 77’ Olivera SV)

Anguissa 5,5 - Fa valere il fisico al 21’, quando avanza e arriva fino all’area di rigore. Segue il movimento sul gol poi annullato, peccato. Fondamentale al 36’ per riparare al pallone perso da Lobotka, Kvaratskhelia lo cerca al secondo tempo, prima che cali complessivamente.

Lobotka 6 - Lo si nota per la prima volta al 25’, quando recupera palla sulla trequarti. Fofana al 29’ gli fa girare la testa, poco più tardi regala un pallone all’Union. Non incappa in particolari problemi, è chiaro. Nel primo tempo la posizione media è tra i due centrali, in avvio di ripresa è l’ultimo uomo sul pareggio. (Dal 77’ Simeone SV - Colpo di testa in avvitamento)

Zielinski 6 - I suoi inserimenti sono fondamentali tra le linee berlinesi, ad esempio al 16’ quando arriva al tiro e guadagna un corner. Ravviva la costruzione con strappi inaspettati, si piazza mediamente dietro Raspadori. Due occasioni subito nel secondo tempo, poi stop. (Dal 91’ Cajuste SV)

Politano 6,5 - Roussillon gli lascia lo spazio in avvio per tagliare in diagonale, con Di Lorenzo va in due contro uno. Gol tra spalla e petto, quanto vale al gioco della tedesca? 40 metri di corsa in diagonale al 66’, in questo momento nessuno può insidiargli il posto. (Dall’87’ Lindstrom SV - Un suggerimento per Cajuste)

Raspadori 5,5 - Intelligente nel girare attorno e alle spalle dei difensori, quantomeno per non dare punti di riferimento e fornire sbocchi - tipo al 26’. Porta Bonucci a spasso e lo fa ammonire. Poi si perde un po’, perde l’attimo al 75’.

Kvaratskhelia 6 - Punta l’uomo per il dribbling, ma non è semplice. Strappa applausi una scivolata con cui salva la palla dal fallo laterale, mette sulla testa di Natan un pallone che colpirà il palo. Avvia l’azione che porta al gol, si libera facilmente di un primo difensore, poi al tiro sbatte sul secondo. Come nel finale contro Tousart. Ha l’occasione come col Milan, ma è centrale.

Garcia 5 - Due cambi dopo Salerno, con un 5-3-2 da affrontare e scardinato al 7’ non appena Roussillon rompe la linea. Si attacca con pazienza, per cercare lo spazio giusto: il Napoli staziona volentieri sulla trequarti, sfruttando superiorità numerica a destra e risultando sfortunato sul palo di Natan e col gol di Anguissa annullato. I due terzini - con Lobotka che arretra tra i difensori - approfittano di molti spazi per crossare in un’area più affollata, ed è così che il gol meritatamente arriva. Poi i suoi si sbilanciano inspiegabilmente, e prendono subito il pari. Il ritmo è più basso nei secondi 45’, si preferisce attendere l’Union invece di cercare ossessivamente un gol da 12 milioni di euro: 18 tiri (27 nei 90’), solo tre nello specchio (5 totali). Si gioca due cambi più offensivi 25 minuti dopo il pareggio e a 12 più recupero dalla fine, poi toglie Politano per mettere Lindstrom. Ma perchè? À sotte demande point de réponse. A sciocca domanda nessuna risposta. L'Union Berlino perdeva da fine agosto, non segnava da un mese.