Pagelle Napoli-Salernitana: Kvaratskhelia contro la tristezza, Rrahmani eroe (quasi) per caso

Termina Il match per la 20a giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato la Salernitana. Le pagelle Napoli Salernitana su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Napoli Salernitana.

Pagelle Napoli Salernitana, i voti

di Claudio Russo (@claudioruss)

Gollini 6 - Il sinistro di Tchaouna è poca roba, il destro di Candreva è preciso e lui, sole o non sole, fa ciò che può e quasi ci arriva. Toglie la palla dai piedi di Simy al 73’ e poteva essere una grande occasione.

Di Lorenzo 6 - Molto spazio alle spalle di Bradaric dove inserirsi, si sgancia più volte di quanto non venga servito, spesso quasi sulla linea degli attaccanti. Anticipa Candreva al 27’, al 45’ assiste un tiro di Lobotka, vince tanti duelli, tocca una marea di palloni e al cross ci prova senza fortuna. Onora la fascia sul braccio, quello sì.

Rrahmani 6,5 - Simy non è quasi mai pericoloso, tocca oltre 100 palloni, preciso nei passaggi lunghi. Si ritrova il pallone della vittoria quasi per caso, la Salernitana lo lascia solo ed è l’eroe quasi per caso.

Juan Jesus 6 - Primo iniziatore d’azione, per cercare sbocchi laterali vista la muraglia granata. Al 60’ Tchaouna riceve alle sue spalle, ma controlla male.

Mario Rui 6 - Da apprezzare al 18’ quando intercetta di testa e fa uno scatto di 30 metri con un solo compagno nelle vicinanze. Prova ad accompagnare Kvaratskhelia alzandosi nella ripresa, esterno di una linea a quattro.

Cajuste 5,5 - Porta avanti la palla nei primi 10’, trovando spazi smarcati e ritrovandosi quasi sorpreso. Poi cala, si fa ammonire scherzato da Candreva. Ci prova di destro, al 71’ preferisce un tacco per Raspadori perchè non si fida del sinistro per poter servire Simeone. Vorrebbe essere qualcosa, è indefinito. (Dal 77’ Demme SV - Prima presenza in Serie A al 13 gennaio, quantomeno un invito a velocizzare trattative di mercato nel ruolo)

Lobotka 6 - La Salernitana fa densità nella sua zona e non è semplicissimo sgusciare via: ci mette un po’ nel riuscirci, poi Tchaouna gli si incolla addosso dal 46’ in poi e lui deve girare al largo per gestire palla.

Gaetano 5,5 - Esce dalla classifica dei giocatori con più minuti giocati in A negli ultimi 10 anni senza aver mai iniziato una partita. Un tiro al 28’ che finisce alto, ma al termine di una buona azione; un altro al 40’ sempre fuori bersaglio. Pochi duelli vinti a centrocampo, sacrificato sull’altare della tattica e del risultato. (Dal 56’ Raspadori 5 - Un po’ vicino Simeone, un po’ vicino Kvaratskhelia: un’accelerazione al 65’ e poi al 71’, e una sequela di errori tecnici)

Politano 6 - Prova a lanciare Di Lorenzo nello spazio, tenta anche la giocata per liberarsi delle mercature. Il sinistro al 36’ racchiude il momento attuale, serve a Simeone il pallone del penalty e va a segnarlo dando la carica. Si sacrifica maggiormente sulla fascia nella ripresa, arrivando comunque al tiro al 59’. (Dal 66’ Zerbin 6 - Si piazza sulla fascia per farla tutta, Tchaouna al 73’ lo lascia indietro e va a crossare, nel finale serve Kvaratskhelia)

Simeone 6 - Terzo start dal 1’, nei primi venti minuti non è mai servito. Sfortunatissimo al 33’ quando ha una chance, non la concretizza e comunque era in offside. Si guadagna il rigore con un guizzo beffando Fazio, lotta, si sbatte trasudando voglia anche con un paio di compagni più vicini.

Kvaratskhelia 7 - Un pizzico frettoloso in avvio, vuole servire Gaetano e compagni in pochi secondi. Un dribbling al 21’ che finisce male, fa tenerezza vedere i compagni dargli palla e sperare che da solo ne superi dieci. Maltrattato da qualsiasi granata, Mazzarri lo sposta più centrale ed è lui ad avviare l’azione del rigore. Bravo nel riaggredire ad inizio ripresa, servendo Cajuste. Messo dietro le due punte, svaria su tutta la trequarti con un destro al 72’ bloccato da Ochoa, un altro all’83’ dopo essersi girato mezza area di rigore. Chiede e ottiene l’uno-due con Zerbin nel recupero, Ochoa ci mette il piede. Khvicha Braveheart, il William Wallace napoletano che si ribella alla tristezza che c’è attorno.

Mazzarri 6 - Chiede tiri da fuori area ai suoi, la Salernitana rinuncia al possesso palla (19% al 12’) ma rende difficoltoso lo sviluppo della manovra: la prima azione di squadra arriva al 28’, ed il tiro non è preciso: ed è anche l’unico fino alla rete di Candreva. Sfrutta Cajuste e Di Lorenzo molto più avanzati, non ne ottiene nulla. Servirebbe una scossa, il rigore di Politano lo è così come l’approccio della ripresa: c’è maggiore reattività, un po’ di pressing alto, la linea a tre in fase di possesso dopo un’ora con Mario Rui e Di Lorenzo più alti, Kvaratskhelia dietro due punte un 3-4-1-2 che a Napoli non si vedeva da tempo. Si dirà zona Mazzarri per il gol nel finale, ma la realtà dice che per il Napoli serviva vincere in qualsiasi modo, anche con un gol nel recupero. Stavolta ben due, tra primo e secondo tempo.