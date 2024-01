Pagelle Napoli-Inter: del cambio di Kvaratskhelia se ne parlerà tanto, e anche del cuore degli azzurri

Termina la finale di Supercoppa Italiana con il Napoli che ha affrontato l'Inter. Le pagelle Napoli Inter Supercoppa su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Napoli Inter.

Pagelle Napoli Inter Supercoppa, i voti

di Claudio Russo (@claudioruss)

Gollini 7 - Senza problemi all’8’ nell’uscire su Thuram, il destro di Calhanoglu è centrale. Molto coinvolto nel gioco, visto il pressing dei nerazzurri. Pronto al 57’ su Thuram, una sicurezza anche nel finale fino al gol. Ed evita lo 0-2 di Calhanoglu.

Di Lorenzo 5,5 - Un po’ braccetto, un po’ largo a seconda del momento, anche lui si deve prendere dei rischi quando è spalle alla porta e vicino a Gollini. Libera di tacco per evitare rischi. Si alza sulla linea mediana, Dimarco sul lato suo arriva al cross con facilità e più di un tocco non è preciso. Si oppone come prova all’85’ su Carlos Augusto.

Rrahmani 6 - Concede una rimessa laterale all’Inter in buona posizione, non spazza via e poi arriva un sinistro di Dimarco. Respinge ciò che gli capita vicino, non Mkhitaryan alla mezz’ora che lo evita con un colpo di petto. Thuram lo sfila al 43’, Lautaro lo chiama al fallo. Tiene Arnautovic col fallo.

Juan Jesus 6 - Cerca di barcamenarsi tra Lautaro e Thuram, perde Lautaro sul cross al 31’. Sempre a rischio di essere anticipato con un tocco pericoloso. Nella ripresa l’Inter aumenta a dismisura la presenza offensiva.

Mazzocchi 5,5 - Va a sinistra per cercare di offendere su Darmian, un’accelerazione al 29’ ma si accentra e perde palla. (Dal 74’ Mario Rui 5,5 - Un tiro nel finale e poi va a muso duro con l’arbitro per un corner che c’era, in ritardo sul cross del gol)

Cajuste 5,5 - Barella nella sua zolla è sempre pronto ad inserirsi in verticale, fa sentire i muscoli anche se deve metterla in fallo laterale più di una volta. Si alza in fase di pressing, non sempre. (Dal 74’ Raspadori SV - Dura ricevere un pallone)

Lobotka 5 - Difficile che si trovi il pallone tra i piedi, al 27’ è subito preda di Calhanoglu. Argina Barella al 29’, strappa quaranta metri in avvio di ripresa. Perchè non butta via il pallone che porterà al gol di Lautaro? Gli costa più di un voto in pagella.

Zerbin 5,5 - Titolare dell’ultimo minuto, va a destra e subito al cross per Simeone. Dimarco lo tiene basso, spreca un recupero al 31’ affrettando il passaggio a Politano. Recupero al 36’, nel complesso non si esalta. (Dal 58’ Ostigard 6 - Va a fare il braccetto di destra, mantiene la linea e tiene botta all’ondata nerazzurra arginando Arnautovic all’84’)

Politano 5,5 - Più interno per coprire meglio il centrocampo e per fornire un appoggio, preferisce qualche tocco eccentrico a giocate più semplici che servirebbero di più. Ci prova su punizione. (Dal 70’ Lindstrom 5,5 - Meno gamba di quanto sarebbe servito, un tentativo velleitario nel finale per guadagnare secondi. Gigioneggia invece di spararla lontano)

Kvaratskhelia 6 - Per slegarsi dalla marcatura si accentra, steso al 17’ con un gesto non ravvisato da Rapuano. Ha un buon pallone al 28’, ma si gira e viene contrastato. Dev’essere cercato con i palloni lunghi, al 40’ delittuoso non accelerare in area di rigore. Ci prova al 51’, primo tiro in porta della partita. Perchè esce? (Dal 70’ Gaetano SV - Ammonito lui, nel secondo tempo è un giallo continuo da parte di Rapuano. Tecnicamente Lautaro gli si gira davanti)

Simeone 5 - Chiamato ad un’altra prova di sacrificio lì davanti, lotta e sgomita facendo il possibile non lesinando mai l’impegno. Poi rimedia due gialli - il secondo giusto, il primo fiscale più che mai - e va fuori. Il primo rosso in 280 match dal suo arrivo in Italia.

Mazzarri 5,5 - Modulo che vince non si cambia, giusto così, l’approccio è buono contro un’Inter molto più fisica. Sulle seconde palle si soffre, così come sul pressing: l’Inter prende metri e arriva fin dentro l’area di rigore e non è semplice respirare. Si lamenta molto su alcuni contrasti non sanzionati, il gioco non sarà spumeggiante o rapido ma il 3-4-2-1 è ordinato, eppure per vie centrali non si sfonda mai: qualche folata ma solo se il gioco è rapido. La ripresa si apre con un tiro di Kvara, poi nel giro di cinque minuti toglie un esterno per un centrale e perde l’attaccante di riferimento: è una mezz’ora di sofferenza, toglie Kvaratskhelia consegnandosi ai nerazzurri e cercando dei calci di rigore con una ripartenza al 78’. Il gol di Lautaro è una coltellata, ma già arrivare ai rigori - forse - era un pizzico ingiusto. Sui cambi ci si interrogherà, comunque, così come sulla gestione dei cartellini che lo fa esplodere. Ampiamente sufficiente l'impegno, il cuore, la buona volontà. Però non basta, pur davanti ad una partita commovente.