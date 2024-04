Pagelle Monza-Napoli: Politano andrebbe multato per eccesso di verve

Termina il match per la 31a giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato il Monza. Le pagelle Monza-Napoli su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Monza-Napoli.

Pagelle Monza-Napoli, voti della partita

di Claudio Russo (@claudioruss)

Meret 6 - Immobile sul gol di Djuric, che la piazza angolatissima. Così come Colpani, sul cui sinistro vola e si distende quanto può.

Di Lorenzo 6 - Troppo stretto quando Zerbin riceve palla e può crossare per l’1-0. Si gira in un fazzoletto e manda altissimo l’1-1. Anche Mota lo dribbla al 20’, ma il capitano è tra i pochi a muoversi un po’ di più nel primo tempo - senza risultati sia chiaro. Entra nell’azione del 2-4

Rrahmani 6 - Un colpo di testa al 43’ salvato da Djuric, ad inizio ripresa taglia il campo in verticale di corsa e nessuno poi lo segue.

Juan Jesus 4,5 - Djuric gli prende il tempo con facilità disarmante, come al 36’ quando Maldini se ne va e lui arriva in ritardo facendosi ammonire. In difficoltà netta anche sul 2-3 di Colpani, che peraltro devia.

Mathias Olivera 6 - Attacca la profondità al 26’, palla lunga di Kvara. Il Napoli non gioca molto sulla fascia nel primo tempo, quindi si auto-annulla. Scivola inizialmente nell’azione del 2-3, ruleta sontuosa nel finale. Cresce col passare dei minuti, toccando molti palloni, peccato per il problema muscolare. (Dall’80’ Mario Rui SV)

Anguissa 7 - Un bel recupero in corsa al 32’, ferma Zerbin in ripartenza nel recupero del primo tempo. Sembra quasi si sforzi a giocare, in realtà è molto concreto ed è lui a crossare per il pareggio.

Lobotka 6 - Tecnicamente, sbaglia lui il passaggio che il Monza trasformerà in 1-0. Partecipa al possesso palla senza grossi squilli, contrasta con efficacia.

Zielinski 6,5 - Colpani prova a beffarlo partendogli alle spalle, quando il Monza crea l’1-0 concede spazio al cambio di gioco per Zerbin. Ondivago, non segnava da 187 giorni e trova l’1-3 scrollandosi la polvere da dosso. (Dal 68’ Cajuste SV)

Ngonge 5,5 - Al 13’ tenta un paio di dribbling e perde palla, al 20’ Zerbin gli toglie il possesso elegantemente, poco dopo si crea una chance da solo. Zerbin lo stende davanti a Di Gregorio, l’ammonizione più tardi sembra quasi di frustrazione. (Dal 54’ Politano 7,5 - Alla prima giocata, dà ad Anguissa il pallone del pari. Alla seconda, fa un gol spaventoso. Alla terza, imbuca Zielinski che venti secondi dopo farà 1-3. Andrebbe multato per eccesso di verve)

Osimhen 7 - Contenuto con fisicità da Izzo al 24’, Ngonge gli gioca molto vicino: al 40’ va a pressare Di Gregorio che lo stende subito dopo aver toccato il pallone. Cerca l’appoggio, ma in offside. Al primo pallone vero, pareggia volando in cielo e mettendoci letteralmente la faccia - guadagnandosi mezzo voto per aver scatenato la rimonta. Mette Di Lorenzo davanti a Di Gregorio sul 2-4, al 74’ prova la sforbiciata a 15 metri dalla porta: dopo i gol dei compagni, stai a vedere che…

Kvaratskhelia 6 - Qualche tocco di troppo al 5’ in area di rigore, porta Izzo all’ammonizione cercando lo spunto. Al 32’ e al 45’ prende palla e tira a testa bassa, come se si rendesse conto dello scarso contributo dei compagni. Con Di Gregorio a terra, non trova lo specchio. (Dal 68’ Raspadori 6,5 - Entra, primo pallone, segna il quarto gol)

Calzona 6,5 - Dieci uomini iniziali lo scorso anno furono protagonisti del pasillo d’onore, sono gli stessi che prendono un gol in modo molle. Reazione cercasi, che sia un movimento di Kvaratskhelia o un’azione personale di Ngonge. Il Napoli si presenta pure dalle parti dell’area di rigore, ma senza qualcosa che sia corale (manca un rigore su Ngonge): ci si riduce a qualche sporadica sfuriata degli esterni offensivi, poi? L’ingresso di Politano cambia totalmente il match, quello di Raspadori sembra chiuderlo. Azzecca i cambi, ma il Napoli di oggi è stato incomprensibile (tanto quanto i 15 minuti tra l’1-0 ed il 2-4) tra quello prima (voto 5) e dopo l’intervallo (voto 8). Si rivedono sprazzi di squadra-scudetto, e forse la cosa aumenta i rimpianti per ciò che si è sprecato.