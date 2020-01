Pagelle Lazio-Napoli: Ospina inspiegabile, Milik un pianto greco! Insigne torna Lorenzo, Fabian fa imbestialire

Lazio-Napoli le pagelle, i voti di CN24 alla prestazione degli azzurri. Incredibile sconfitta per gli uomini di Gattuso maturata per una follia di Ospina nei minuti finali.

Pagelle Lazio-Napoli 1-0

Ospina 4 - Ritrova il campo dopo più di un mese, rischia dopo un tete-a-tete con Milinkovic-Savic e poi risponde pronto su un siluro del serbo. Inspiegabile la non-giocata che favorisce il gol di Immobile, si oppone al raddoppio poco dopo.

Hysaj 6,5 - Al 15’ Lulic lo lascia sul posto, al 50’ si inventa dribblomane e sfonda in area di rigore. Ci mette il piedone davanti a Caicedo, tutto sommato è una prestazione onesta con tanto di doppio sombrero su Lulic. Mura un tentativo di Luis Alberto.

Di Lorenzo 5,5 - Confermato da centrale, dopo Lukaku gli tocca Caicedo e certe volte anche Milinkovic-Savic quando va in sovrapposizione. L’inabilità di Fabian lo costringe ad esser spesso e volentieri creatore di gioco. Fallisce il rinvio sulla linea di porta, passando dal possibile salvataggio al certo gol subito.

Manolas 6 - Quello con Immobile ha le sembianze di un derby, che al 16’ lo vede vincitore al termine del duello. Qualche fallo di troppo, ma lotta con vigore

Mario Rui 6 - Salva all’ultimo su Immobile davanti ad Ospina, si ripete al 24’ e nel finale di primo tempo regala una seconda occasione a Milinkovic con un rinvio sbilenco. Offensivamente tante accelerazioni, molti duetti sulla catena di sinistra.

Allan 5,5 - Deve farsi carico di una quantità di corsa immane, come una molla è elegantissimo nello strappo al 33’ tra dribbling e conclusione potente in porta. Allunga la squadra distendendosi, non sempre con enorme senso. (Dall’84’ Llorente SV - Due occasioni nel forcing finale e poco più)

Fabian 4,5 - Peggio che con l’Inter non può fare, francamente. La Lazio gli nega la ricezione di palla sin dai primi metri, al 26’ rischia il patatrac gestendo male una palla e togliendola poi dai piedi di Caicedo. Al 49’ non velocizza l’azione, poco dopo tenta dalla distanza. Fa imbestialire Gattuso.

Zielinski 6 - Milik non gliela dà in posizione ghiotta per il tiro in avvio. Vicino a Milinkovic-Savic appare più piccolo di quello che realmente è, ma finisce nel suo cono d’ombra ed il suo dinamismo non è quello solito. Buon uno-due con Milik ad inizio ripresa, migliora col passare dei minuti fino a colpire il palo.

Callejon 5 - Le sgroppate di Lulic non gli lasciano enormi spazi dove distendersi, anzi dovrebbe arretrare - e non lo fa quanto Insigne -, non incidendo alcunché. Nemmeno quando potrebbe: al 74’ ha campo libero, Milik non ne ne accorge e spreca una potenziale occasione. (Dall’88’ Elmas SV)

Milik 4,5 - Al 9’ gli capita la prima palla, se ne ritrova quattro attorno e si dimentica di Zielinski. Poi per 25’ è inoperoso, non ha palloni giocabili e non ha la possibilità di far salire la squadra. Al 52’ impatta male e la fa arrivare a trenta metri d’altezza, al 54’ sbaglia l’ultimo controllo dopo uno scambio con Zielinski. Abbiamo visto prestazioni molto migliori, è stato un pianto greco.

Insigne 6,5 - Deve ripiegare difensivamente su Lazzari, così come Callejon, e sacrificarsi fisicamente. Chiama Strakosha all’intervento direttamente su punizione, rischia di sorprenderlo. A metà ripresa Acerbi gli toglie il possesso in area di rigore, poco dopo è lui a darla sul palo di Zielinski. Torna a fare il rifinitore come non capitava da un po’, grande giocata al 76’ e nel recupero Strakosha risponde con i guantoni ad un gran destro. (Dal 91’ Lozano SV)

Gattuso 6 - Tra Inter e Lazio la squadra affronta due tra le più forti del campionato, ma rispetto al match con i nerazzurri stavolta la squadra fatica a guadagnare metri e deve costruire lentamente dalle retrovie con risultati alterni: nella prima mezz’ora il Napoli non tira mai nello specchio, solo nel finale riesce a respirare un po’ complice il pressing un filo più leggero da parte della Lazio. Rino porta il Napoli a difendere in alcuni frangenti col 4-4-2, preferendo la compattezza, la solidità nel limitare principalmente gli avversari: buono l’avvio di ripresa, ma è il prosieguo del match ad essere più divertente con tanto di palo preso e possesso di palla (punte del 75% nella ripresa). Si intravedono idee interessanti, movimenti che iniziano a prendere forma (la giocata di Insigne al 76’), poi la squadra si fa gol da sola (6 errori individuali negli ultimi 7) e si squaglia nel finale. Che peccato, perché uscire con un punto dall’Olimpico dopo una prestazione buona avrebbe aiutato molto il morale. Invece il Napoli è ai margini della parte destra della classifica.