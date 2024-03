Pagelle Inter-Napoli 1-1: la "divina" provvidenza che zittisce gli stolti e mantiene accese le speranze

Termina il match per la 29a giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato l'Inter. Le pagelle Inter-Napoli su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Inter-Napoli.

Pagelle Inter-Napoli, voti della partita

di Riccardo Catapano (@RikyCatapano)

Meret 7: si supera due volte al 13', prima su Darmian e poi sulla ribattuta ravvicinata di Lautaro. Non può nulla sull'1-0 di Darmian. Ancora provvidenziale sul tiro di Lautaro ad inizio ripresa, così come sulla punizione di Dimarco deviata da Politano. Coraggioso nell'uscita aerea su Thuram.

Di Lorenzo 5,5: dopo 2' minuti sbaglia una verticalizzazione che spalanca il contropiede di Thuram, è fuori posizione al 13' quando l'Inter crea la doppia occasione Darmian-Lautaro. Non sempre premiato con le sue sovrapposizioni, sull'1-0 dell'Inter segue il movimento della difesa che collassa verso il centro. Sembra in flessione dal punto di vista fisico.

Rrahmani 5,5: ha qualche metro per impostare, al 23' sbaglia la verticale per Politano. Al 27' sfida con Thuram e contatto in area, ma il fuorigioco del nerazzurro lo "grazia" dal possibile penalty. Chiude con attenzione alla mezzora su Lautaro. Ad inizio ripresa sbaglia ancora in impostazione, dando la possibilità a Lautaro di arrivare al tiro.

Juan Jesus 7: attento a chiudere sulla conclusione di Thuram dopo 3', replica al 10' con un'ottima diagonale in spaccata su Lautaro. Provvidenziale al 65' nel murare Barella dopo l'intervento in ritardo di Olivera. Si lamenta con l'arbitro per alcune frasi razziste da parte di Acerbi nei suoi confronti. E' al posto giusto al minuto 81, correggendo di testa il corner di Politano. Si immola all'85' dopo l'ennesimo disimpegno sbagliato dai compagni. Il punto porta la sua firma, uno strano scherzo del destino: l'ex che tiene accese le speranze e zittisce chi lo insulta.

Olivera 5: al 3' è bravo a ripiegare su Thuram che si invola verso la porta di Meret, si ripete poco dopo anticipando Lautaro al limite dell'area. Sull'1-0 dell'Inter resta un passo indietro e si perde l'inserimento di Darmian, riuscendo solo a deviare la sfera che si insacca. In affanno anche nella ripresa, sbaglia diversi appoggi e spesso è fuori posizione. (Dal 74' Mario Rui 6: si presenta subito con due cross verso Simeone che non arrivano a destinazione)

Anguissa 5,5: elegante nel recupero e nel dribbling al 9', il passo resta compassato in fase di non possesso e al 15' "guarda" Dimarco andare al tiro. Alla mezzora si inserisce bene per servire Raspadori. Spesso perde un tempo di gioco, facendosi soffiare il pallone dal pressing nerazzurro. Rischia tantissimo al 66' con un retropassaggio fuori misura, da dimenticare il sinistro al 77'.

Lobotka 6,5: schermato da Calhanoglu che lo segue a uomo. Sul gol di Darmian esce in pressione ma fatica poi a recuperare la posizione, lasciando libero lo spazio all'altezza del dischetto. Dopo lo svantaggio prova a l'azione per vie centrali ma viene chiuso in area di rigore prima di battere a rete. Si becca il giallo al 51' per intervento in ritardo su Thuram.

Traorè 6: molto mobile in avvio, subisce due falli in poco tempo e si lamenta (giustamente) per il mancato giallo a Barella. Al 41' si inserisce bene ma il suo colpo di testa all'altezza del dischetto non inquadra lo specchio. Un suo spunto nella ripresa porta all'ammonizione di Barella, al 62' il sinistro è sbilenco. Ci prova ancora con un destro dal limite al 70' prima di lasciare il campo. (Dal 70' Cajuste 6: entra e prova a svariare chiedendo spesso il pallone)

Politano 5,5: Al 41' ottimo inserimento e girata in area per l'accorrente Traorè. Sull'1-0 dell'Inter non si accorge del cambio fronte ed arriva in ritardo sulla chiusura sul cross di Bastoni. Nella ripresa viene lanciato da Traorè ma perde il passo e viene chiuso. Bello l'esterno per Di Lorenzo al 61'. Da un suo angolo, poi spizzato, arriva il pareggio di Juan Jesus. (Dal 90' Ngonge SV)

Raspadori 6: chiamato a sostituire Osimhen, si presenta con due tiri murati in 3'.Ci prova ancora alla mezz'ora su assist di Anguissa, ma il tiro viene deviato in angolo. Si accende il duello con Acerbi, ma resta troppo isolato lì davanti seppur si muove tanto e generosamente. (Dal 74' Simeone 6: prova a riempire l'area, gira di testa tra le braccia di Sommer).

Kvaratskhelia 6: fatica ad accendersi, chiuso nella morsa di Darmian e dai raddoppi di Pavard e Barella. Dialoga molto con Traorè alla ricerca degli spazi giusti, al 35' libera i cavalli e fa ammonire Pavard. Al 55' si mette in proprio, ma il tiro a giro non impensierisce Sommer. Da lui ci si aspetta sempre la scintilla, ma è tra i pochi a cercare la giocata. (Dal 90' Lindstrom SV)

All. Calzona 6: nel primo tempo la manovra è abbastanza pulita, ma quando la squadra rallenta subisce la maggiore fisicità dell'Inter. Gli azzurri tengono bene il campo, ma risultano sterili in attacco con zero tiri nello specchio nei primi 45'. Sull'1-0 dell'Inter la difesa collassa verso il centro, confermando problemi sui cross arretrati: i partenopei portano addirittura 8 uomini nella propria area di rigore, ma peccano di aggressività sullo sviluppo della manovra nerazzurra che è troppo libera di cambiare fronte e portare più uomini ad attaccare gli spazi. Nella ripresa il Napoli fatica a costruire soprattutto sulla corsia di destra, ma gli azzurri hanno il merito di non mollare e trovano l'occasione giusta che porta al pareggio di Juan Jesus.