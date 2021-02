Pagelle Granada-Napoli: Fabian e Di Lorenzo ci provano, Lobotka modesto! Osimhen blando, Maksimovic e Rrahmani in ombra

Pagelle Granada-Napoli - Termina il match dei sedicesimi di finale d'Europa League con il Napoli che affronta il Granada. Le pagelle Granada-Napoli su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Granada Napoli.

Gattuso

Pagelle Granada-Napoli Europa League, i voti

Meret 5,5 - Copre la porta su Foulquier dopo un quarto d’ora. Bucato dalla testata di Yangel Herrera, sul mancino di Kenedy non è irresistibile. Nega il 3-0 nel finale.

Di Lorenzo 6 - Si distende al 4’, ma l’azione non prosegue. Machis dal suo lato affonda sulla fascia, Yangel Herrera gli sbuca alle spalle per l’1-0 - ma non era pienamente suo. Sul raddoppio si trova 50 metri avanti e può solo rincorrere la palla persa da Politano. Si propone molto in sovrapposizione, almeno ci prova.

Rrahmani 5 - Troppo lontano da Kenedy sul 2-0, forse avrebbe potuto chiudere prima. E nemmeno sul primo gol l’amalgama difensiva convince. Colpisce male di testa un buon calcio di punizione di Mario Rui.

Maksimovic 5 - Kenedy lo mette in difficoltà in avvio, mette una pezza su di lui ma non su Foulquier che lo salta di netto. Sull’1-0 non ha nessuno da marcare, si ritrova Rrahmani addosso. Perlomeno nel finale chiude su Puertas, ci mancherebbe.

Mario Rui 5,5 - Kenedy se lo beve al 5’, eppure si mantiene inizialmente molto alto in campo. Occhio attento al brasiliano, ma anche un diagonale a metà tra cross e tiro in porta. Serve bene Insigne nella ripresa, perde lentamente un pallone sanguinoso con Kenedy al 51’ ma da quel momento in poi migliora entrando in diverse azioni pericolose.

Fabian 6 - Torna titolare dopo più di un mese, deve iniziare lui l’azione quando capita ma non riesce a velocizzarla sempre come vorrebbe: tra le poche idee però ci sono le sue, cresce nel primo tempo e prova a dare un po’ di qualità, continuando anche nei secondi 45’.

Lobotka 4,5 - Quarta da titolare in Europa League, per i suoi piedi passano molti palloni che lui smista altrove - in verticale non è precisissimo. Sulla ripartenza del 2-0 Granada oppone blanda resistenza, al 36’ quasi avvia l’azione del 3-0 con un errore misero. Fa tenerezza quando si propone per gestire palloni con risultati modesti. (Dal 64’ Bakayoko 5,5 - Non fa danni, anche perchè per fare peggio di chi gli lascia il posto avrebbe dovuto fare davvero disastri)

Politano 5 - Aiuta Di Lorenzo nel raddoppiare su Machis in fase di non possesso, perde il pallone che porta al raddoppio e continua su questa falsariga. (Dal 46’ Zielinski 5,5 - Prova a dare una scossa, ha la chance più ghiotta della prima ora di gioco e la spara alta - e si ripete più tardi. Però nel mortorio si fa notare)

Elmas 5,5 - Avrebbe potuto colpirla di testa al 6’, invece di spararla altissima. Si propone per facilitare l’azione, si fa notare per un giallo di frustrazione dopo 25 minuti. Cambia posizione nella ripresa, ha maggiori spazi ma non c’è troppa precisione e forza nel passaggio.

Insigne 5,5 - Pur non essendo al 100%, l’apporto non manca anche se serve rientrare in area di rigore - fino a zoppicare già dopo pochi minuti. Vorrebbe dare qualità, ma non è che abbia palloni da giocare: raddoppiato, deve darla via. Tenta la conclusione di fino in avvio di ripresa, tatticamente disciplinato ma mancano i suoi colpi che, in fondo, arrivano solo nel finale.

Osimhen 5 - Il fratello dice che il Napoli non lo metta nelle condizioni ideali, Victor certo non si tuffa sul diagonale di Mario Rui che poteva permettergli di segnare. Sembra avere poca pazienza nel capire come possa proseguire un’azione, nel recupero del primo tempo appena ha palla tira come viene. Unico tiro in porta, blando, al minuto 87.

Gattuso 5 - Non gli si possono contestare le scelte di formazione, i giocatori a disposizione quelli sono. Ma sull’approccio c’è da dire: il Granada pressa subito forte, con Kenedy immarcabile sulla destra, e si nota come la voglia - e la condizione fisica - sia a favore degli andalusi. Al netto degli errori che portano ai due gol, l’approccio non è da squadra che ha voglia di lottare per il passaggio del turno. Le idee non sono tantissime, la squadra è sfilacciata e disattenta, il ritmo è basso e si ritrova solo in un paio di fiammate a fine primo tempo. Il Napoli non tira nello specchio, mai fino al minuto 87.. Eppure basta accelerare un minimo - e nel secondo tempo lo si fa con una certa continuità, va detto - per arrivare nei pressi della porta di un Granada che, teoricamente, potrebbe fare più male ed invece si limita a chiudersi dietro. Abbiamo visto prestazioni peggiori, ma questa non brilla affatto. E a poco servono undici tiri totali, se solo uno finisce nello specchio.