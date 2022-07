Dino Zoff è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non conosco la situazione Meret, ma forse se c’è ancora tanta incertezza tra entrambe le parti allora può essere Spalletti a non volerlo. E’ pur sempre il secondo in Nazionale. Il portiere prima di tutto deve saper parare e poi giocare con i piedi”.