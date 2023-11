Ziliani: "Questi 100 milioni dovevano finire sotto il Vesuvio, invece sono finiti colà dove si puote..."

Paolo Ziliani, giornalista, commenta su Twitter le vicende legate alle squadre che si qualificheranno al Mondiale per Club 2025:

"Diciamo causa Covid e Calvarese: senza il quale il Napoli sarebbe andato in Champions (e la Juventus no) nella stagione 2021-22 e già oggi, grazie al migliore ranking, sarebbe qualificato (e la Juventus no) al mondiale per club 2025. Fanno 100 milioni (50+50 a stare bassi) di differenza: dovevano finire sotto il Vesuvio, sono finiti colà dove si puote. D'altronde, vuolsi così".