Ziliani: "Napoli nel caos, record di ammutinamenti: dopo Di Lorenzo anche Kvaratskelia"

Il commento di Paolo Ziliani sulle vicende Di Lorenzo e Kvaratskhelia a Napoli:

"Napoli nel caos. Stanno venendo al pettine i nodi di tanti errori commessi da De Laurentiis: a cominciare dal caso di Giuntoli che ora gli ruba i giocatori ma avrebbe dovuto essere sotto contratto fino al 30 giugno Dopo il capitano Di Lorenzo, che un anno fa firmò il rinnovo di contratto col Napoli fino al 2029 (avete letto bene: duemilaventinove, il giocatore avrà 36 anni) e che ora non vuole più saperne di rimanere in azzurro perchè c’è la Juventus che lo vuole, è esploso a Napoli anche il caso Kvaratskhelia che alla vigilia del debutto con la nazionale della Georgia all’Europeo (domani contro la Turchia) ha spedito in campo l’artiglieria pesante per rendere noto al mondo, per bocca del procuratore Mamuka Jugeli e del padre Badri, la sua intenzione di voler lasciare il Napoli a dispetto del contratto firmato due anni or sono e che lo lega al club di De Laurentiis fino al 30 giugno 2027. “Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli - ha detto l’agente -. Noi vogliamo andarcene, ma per non disturbare Khvicha aspettiamo la fine dell’Europeo: la nostra priorità è il trasferimento in una squadra che giochi la Champions”. E papà Kvara: “Non voglio che Khvicha resti a Napoli. L’anno scorso sono cambiati tre allenatori ed è difficile giocare in una situazione del genere”. Detto che il Napoli, così come aveva fatto giorni fa per Di Lorenzo, non ha perso tempo e ha diramato un comunicato molto chiaro (“In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società Calcio Napoli!!! Fine della storia”), in cui i tre punti esclamativi finali dicono tutto, una riflessione su quello che sta succedendo in casa Napoli è d’obbligo".