Ziliani: "Maignan come Koulibaly! Italia Paese più razzista al mondo, cori ogni volta che gioca il Napoli" | VIDEO

Duro attacco a Gabriele Gravina e non solo da parte del giornalista Paolo Ziliani che sui social ha postato un video:

"Adesso basta, adesso bisogna metterci la faccia. Non so se lo sapete, siamo l'unico Paese al mondo ad aver avuto un presidente federale, Tavecchio, squalificato per 6 mesi per comportamenti razzisti. Una squalifica estesa sia in Europa che nel mondo.

Siamo l'unico Paese al mondo in cui il Ministro per lo Sport e Giovani, Abodi, alla notizia che il Cagliari ha ingaggiato un calciatore omosessuale, Jankto il quale ha fatto coming out, ha dichiarato che non ama le ostentazioni.

Siamo l'unico Paese al mondo in cui il Presidente federale, Gravina, sta a cuore più la salvaguardia dello straordinario brand, come lui lo ha definito, della Juventus che è un club che non fa altro che entrare ed uscire da tribunali sportivi ed amministrativi, un club che passa da una malefatta all'altra. Invece del brand del calcio italiano nel mondo, un calcio che era ricco di gloria ed oggi è carico solo di spazzatura, oggi a Gravina non interessa niente.

Insieme alla Spagna siamo il calcio più razzista mandando alla gogna Koulibaly, Lukaku, Maignan. Stessa cosa quando gioca il Napoli, ma nessuno fa una piega, a nessuno interessa di questo schifo. In Inghilterra, e non solo, il razzismo è stato bandito dagli stadi. Se un coglione prova a riportarcelo finisce in gattabuia in tempo reale senza poterci mettere più piede nello stadio.

Se i nostri dirigenti, mummie nei sarcofagi, non sono capaci di risolvere il problema allora si facciano da parte. La smettano di fare danni facendoci vergognare agli occhi del mondo di essere italiani. Abodi, Malagò, Gravina, De Siervo, Casini, anche se siete in Arabia a raccattare i soldi insanguinati degli sceicchi, sappiate che il vostro tempo è scaduto. Fermatevi lì oppure andate a casa. Non è mai troppo tardi".