Zielinski a Dazn: "Seconda parte di stagione non al mio livello, mi rifarò! Scontri iniziati da tifosi Spezia"

Notizie Napoli calcio. Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Spezia-Napoli, ultima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Le parole di Piotr Zielinski a Dazn dopo il successo per 3-0 degli azzurri sullo Spezia, con il polacco a segno:

"Sono contento per il gol e perchè abbiamo finito bene. Chiudiamo questo campionato in bellezza. La prima parte della mia stagione è stata buona, mentre la seconda è stata sotto livello ma mi rifarò il prossimo anno, perchè non sono stato ai miei livelli. Qualcosa ci è mancato nelle gare contro le piccole come Empoli e Spezia, quelle partite ci hanno condizionato ma l'anno prossimo ci vogliamo rifare. E' arrivata la Champions che era l'obiettivo stagionale e siamo contenti per i tifosi".

Sugli contri tra i tifosi: "Abbiamo provato a calmarli, da quanto capito hanno iniziato quelli dello Spezia ma poco importa. Per fortuna poi tutto è tornato alla normalità".