Zielinski bersagliato dal lancio di bottigliette in Albania: "Questa è la prima volta che vedo una cosa del genere, hanno perso e sono nervosi" [FOTO & VIDEO]

Il centrocampista del Napoli e della nazionale polacca, Piotr Zielinski, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TVP Sport dopo la vittoria in trasferta con l'Albania per 1-0 nei turni di qualificazione per il mondiale

"Sapevamo che la vittoria sarebbe stata cruciale, siamo riusciti a farlo. Gli albanesi si sono difesi bene, ma alla fine abbiamo avuto il controllo di questa partita - a parte due o tre azioni, quando siamo stati superati troppo facilmente dall'avversario e c'erano situazioni pericolose. Abbiamo più abilità calcistiche di loro ed è stato anche visibile. Il lancio di oggetti? Questa è la prima volta che vedo una cosa del genere... - ha iniziato, poi si è dovuto fermare, perché una delle persone che esce dagli spalti è stata l'ultima a tirargli qualcosa addosso -, possiamo vedere qual è la situazione. Hanno perso la partita, sono un po' nervosi. Durante l'interruzione eravamo sempre pronti. Nessuno si è seduto sulla panchina per un momento, o addirittura è rimasto fermo. Per tutto il tempo è stato detto che devi muoverti perché il gioco riprenderà. Abbiamo ricevuto il segnale che quando i tifosi si fossero calmati, saremmo tornati in campo tra cinque o dieci minuti"