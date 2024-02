Intervistato da SkySport, Zinedine Zidane, attualmente libero e in attesa di una nuova chiamata dopo l'ultima esperienza al Real Madrid, non esclude un futuro in Italia.

Zidane in Serie A? Le parole del tecnico francese

"Perché no, può succedere di tutto. In questo sto facendo altre cose ma vediamo,, però un'altra volta in panchina mi piacerebbe", ha riferito il francese spesso accostato alla panchina della Juventus, sua ex squadra.