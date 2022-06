Zerbin, l'ex allenatore: "Ha un soprannome che pochi conoscono: Si è migliorato ogni anno"

Francesco Modesto è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Gol', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Ho allenato Zerbin sia alla Pro Vercelli che al Cesena. E' un ragazzo fantastico, mi è sempre piaciuto perchè ogni anno si è sempre migliorato. Non avevo dubbi sul suo potenziale. Quest'anno a Crotone il primo nome che avevo fatto era proprio quello di Alessio. Nei due anni con me ha fatto anche l'esterno a tutta fascia in un centrocampo a quattro. Ha un potenziale che può aumentare, è un professionista esemplare perchè ha dei valori importanti nonostante la giovane età. Sa dove vuole arrivare. Lo chiamavo il principino perchè biondo ed occhi azzurri poi in campo si trasformava perchè ha un carattere molto forte"