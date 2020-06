Zerbin, l'agente: "Rientrerà a Napoli dopo il Cesena sperando che possa trovare sistemazione in B"

Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, attaccante del Napoli in prestito al Cesena, parla a Marte Sport Live:

“La conferma di Gattuso è meritata. Conosce meglio la squadra, quindi questa interruzione ha dato modo di approfondire i suoi concetti. Gli auguro tanta fortuna e mi auguro possa fare bene già a partire da sabato contro l’Inter. La semifinale Italia-Germania del 1970 fu incredibile, probabilmente c’era un rigore per loro, ma poi ci furono una serie di gol incredibili, tra cui anche quello di Burgnich. Spiace che l’Italia tornò a casa tra gli insulti, comunque arrivò seconda al Mondiale dopo la vittoria agli Europei nel 1968. Mio padre Ferruccio ha tanti meriti, io glieli ho sempre riconosciuti. Giuntoli? E’ un fuoriclasse, conosce il calcio come pochi, è cattivo nelle trattative e difficilmente gli sfugge un obiettivo. Con lui ho fatto due trattative, Giaccherini e Zerbin che a Cesena ha fatto benissimo. Rientrerà nel Napoli a fine campionato e poi spero possa giocare in B. L’ha meritata sul campo”.