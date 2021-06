Zerbin, l'agente: "Lo vogliono in tanti in Serie B. Se non dovessimo chiudere a breve andremo in ritiro con il Napoli"

Ultime notizie calcio Napoli - Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Gattuso? Ho avuto l'impressione che non avesse una grande voglia di allenare a Firenze. Un amico fidato mi ha detto che il tecnico avrebbe vissuto a Pisa e già questa è una cosa che non mi piace. Zerbin? Lo vogliono tutti in Serie B ed ha fatto un'ottima stagione l'anno scorso. Crotone? Ursino mi ha detto che il tecnico non gli ha chiesto nessuno. Ci sono diversi club che sono interessati. Se dovesse arrivare qualche proposta rapida bene, altrimenti andremo in ritiro con il Napoli".