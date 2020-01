Zeman: "Lobotka? In nazionale non mi ha impressionato! Insigne sa di poter fare sempre di più e ne è capace"

Nel corso dell'intervista in esclusiva a TMW l’ex allenatore di Roma e Napoli Zdenek Zeman ha fatto un punto della situazione in generale sul campionato del Napoli:

"Forse si era rotto qualcosa all'interno, dopo il problema del ritiro e delle multe. Troppo dura la linea di De Laurentiis? Il presidente può mandare la squadra in ritiro, bisogna vedere se era necessario o no. Ancelotti? Finchè non è successa questa situazione non aveva fatto male. Pensavo l'anno passato che in questa stagione la squadra si sarebbe migliorata. I 24 punti di oggi sono pochissimi, la squadra ha qualità per fare di più. Lobotka? In nazionale non mi ha impressionato ma se il Napoli lo ha preso lo conosce meglio di me. Il 4-3-3 il Napoli può farlo, davanti con Insigne e Callejon sugli esterni lo ha dimostrato. Serve un centravanti che faccia gol"