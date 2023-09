Zazzaroni sicuro: "Lo scudetto è ancora del Napoli, ecco perché" | VIDEO

Notizie Calcio Napoli - Il direttore Ivan Zazzaroni è intervenuto a “Casa Biscardi”, trasmissione in onda su Canale 9 condotta da Marco Caiano e Barbara Petrillo:

“Lo scudetto è ancora del Napoli? E perché non dovrebbe esserlo, hanno perso solo Kim. Ha preso Lindstrom, e Cajuste che è un ottimo giocatore ma questo lo vedremo più avanti e Nata che è un buonissimo difensore, evidentemente molto in ritardo. È chiaro che il coreano abbia fatto un campionato pazzesco ma per il resto il Napoli è migliorato decisamente rispetto all’anno scorso. Il peggioramento da cosa sarebbe dato, da Demme fuori rosa e dalla partenza di Kim? Anche Lozano era un giocatore molto discontinuo, Lindstrom è un signor giocatore, Cajsute è un ragazzo di grande avvenire i Natan è un difensore bravo. Hai tenuto Osimhen e hai Kvara che è fuori condizione. Otto di loro sono sotto stamina. Oggi vanno bene Politano, Di Lorenzo, Zielinski e Raspadri, appena il Napoli trova la condizione e Garcia si sposta un po’ di più verso la filosofia di Spalletti per me non ci sono problemi”.