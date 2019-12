Ivan Zazzaroni, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"E’ evidente che nella squadra ognuno pensa per sé. Questo è quello che emerge chiaramente. Ha fatto punti a Liverpool e Salisburgo dove non li fa nessuno da anni. Bisogna capire per quale motivo in Champions League la squadra fa prestazioni di un certo livello mentre in campionato non ci riesce”.