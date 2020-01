Zazzaroni: "Il Napoli ha preso Amrabat! Giusto il malumore di Allan, chiede il rinnovo da oltre un anno"

Ultimissime calcio Napoli- Ivan Zazzaroni è intervenuto a Canale 21 durante 'Il Bello del Calcio'. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Il Napoli ha già preso Amrabat. Il Napoli sta facendo un mercato per la prossima stagione. Se prendi due mediani, Lobotka e Demme, poi prendi Amrabat, allora ci può stare che Allan non è sereno. Un calciatore che sta chiedendo l'aumento da un po' di tempo. Allan ha un malumore che va avanti da tempo: il calciatore aveva l'offerta di 7 mln l'anno dal PSG e il Napoli ha rifiutato, ma il suo contratto da 2 mln non è stato adeguato. Koulibaly? Anche lui sarà venduto".