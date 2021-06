Zapelloni: "Al Napoli bastano pochi tasselli per la Champions League. Bakayoko ha dato meno di quanto ci si aspettava"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Umberto Zapelloni, giornalista.

"Il mercato è strano, offerte di alto livello non arrivano da nessuna parte. Ci sono grandi affari a costo zero perché qualcuno li ha persi. Questo calcio deve avere a che fare con i conti, che non sono semplici per nessuno in questo periodo storico. Se trovi un affare a costo zero e devi accollarti solo gli stipendi ci pensi su.

Il Napoli parte da un valore Champions League pur avendo buttato la qualificazione l'anno scorso, con pochi tasselli può fare il salto definitivo. Non c'è bisogno di un mercato che stravolga ma di un mercato conservativo. Bakayoko? Ha dato meno di quanto ci si aspettava, avevamo un ricordo più di sostanza. L'importante per il Napoli è non perdere i pezzi.

Bisogna capire anche il mercato che faranno le altre. L'Inter ha preso Calhanoglu ma deve ancora vendere. La Juventus è ancora con il punto interrogativo di Cristiano Ronaldo: continuerà con lui o meno? Il Milan deve ancora fare mercato, per ora ha perso soltanto. L'Atalanta è una garanzia, Gasperini ci ha abituato a un livello importante pur senza fare grossi acquisti. Il Napoli ha solo bisogno di ritocchi per fare quei 3-4 punti in più per la Champions. Le ambizioni Scudetto riguardano soprattutto il mercato di Inter e Juventus.

L'Italia ha rischiato tantissimo nell'ultimo turno contro l'Austria. Superato quello scoglio, anche psicologico, credo che l'Italia possa diventare la favorita per questo Europeo. La Danimarca ha una forza interiore, la Spagna anche se non mi convince più di tanto sta cominciando a ingranare, delle big c'è l'Inghilterra. Ma l'Italia ha fatto vedere il gioco più bello, squadra solida in difesa e ha tanti giocatori che vanno in gol e creano. L'Italia ha la grande occasione di arrivare fino in finale e poi giocarsela".