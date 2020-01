Zanon: "Lobotka sempre più vicino al Napoli. Politano? L'affare col Napoli si farà..."

Ultime calcio Napoli - A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Federico Zanon, giornalista:

“C’è la volontà di Lobotka di venire a Napoli che sta provando ad avvicinarsi alle richieste economiche del Celta Vigo. Il calciatore si è allenato, ma l’accordo che ancora non c’è sembra solo un dettaglio. Fino a qualche mese fa il Celta sparava oltre 25 milioni di euro per Lobotka che è stato visionato dai grandissimi club. Politano non rientra più nei piani dell’Inter e anche in questo caso credo che alla fine l’affare col Napoli si farà: Gattuso proverà a prenderlo perché offre soluzioni diverse. Il Marsiglia non mi risulta sia su Ghoulam perché ha bisogno di vendere per abbassare il monte ingaggi”.