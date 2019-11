Zanon: "Ancelotti ha una rosa superiore a quella del Milan, in questo momento delicato deve fare la voce grossa!"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Federico Zanon, giornalista

“Ancelotti ha una rosa superiore a quella del Milan e in questo momento delicato deve fare la voce grossa. Il tecnico ha esperienza, credo darà qualcosa in più. Poi, c’è il problema Milik che non dovrebbe stare fuori tanto tempo, ma adesso dovrà farne a meno. Pioli non ha una rosa importante a disposizione, probabilmente non in grado di conquistare il quarto posto, ma proverà a tirare fuori il meglio da ognuno.

Meret e Donnarumma sono due grandissimi portieri credo perché che Meret sia leggermente superiore e dovrebbe essere il titolare della Nazionale italiana perché ha tutto. Forse manca un po' di esperienza perché è giovane, ma fa la differenza ed è superlativo”