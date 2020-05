Volpecina: "Rinnovo Mertens un gran colpo, così non rinforziamo una diretta concorrente!"

Ultimissime calcio Napoli - Giuseppe Volpecina, ex calciatore del Napoli, ha commentato così a Tuttomercatoweb le voci relative all'imminente rinnovo di Dries Mertens:

"E' un gran colpo per il Napoli, un'ottima mossa perchè il belga non si discute. Mertens ha sempre fatto vedere splendide cose e in più in questo modo non rinforziamo una concorrente".

Si aspettava che alla fine questo rinnovo sarebbe arrivato?

Sarà sempre un titolare?

La permanenza di Mertens è importante anche per provare a convincere altri obiettivi del Napoli sul mercato?

La prossima mossa che farebbe?

"Bisogna vedere se partiranno Allan e Koulibaly. Il senegalese ha avuto un'annata disastrosa ma i motivi sono molteplici, tra infortuni e caos multe che hanno coinvolto tutti. Ma non si è dimenticato come si fa a giocare e se è al 100% non ce n'è per nessuno. In ogni caso se parte lui servono un paio di difensori di livello e se va via anche Allan occorrerà un centrocampista di spessore. Se restano entrambi prenderei un giocatore per reparto".