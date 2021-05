Volpecina: "La forza del Napoli è sempre stato l'attacco, peccato per i gol evitabili presi"

Calcio Napoli - Giuseppe Volpecina, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli ha un attacco forte, con tante caratteristiche. Molte volte di recente i gol se li fanno da soli gli avversari, non ci sono i difensori di una volta. La forza di questa squadra è sempre stata l'attacco, abbiamo perso punti per aver preso gol evitabili. Anche ieri gli azzurri hanno preso gol all'unico tiro concesso, c'è sempre una distrazione. Hysaj sta giocando molto bene e concede poco in fase difensiva, ma serve uno altrettanto bravo anche in fase offensiva di piede mancino".