Vocalelli a CN24: "Il Napoli resta squadra anche davanti alle difficoltà. Osimhen? Un valore aggiunto pazzesco"

Alessandro Vocalelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Il Napoli è frutto di un mix di qualità e carattere e senso di squadra. Di fronte alle difficoltà, anche le big si perdono o tentano di risolverle con la giocata individuale interstardendosi. Il Napoli invece non perde mai di vista il collettivo per uscirne fuori. Osimhen sta trascinando il napoli per forza ed autorevolezza, in questo momento rappresenta un valore aggiunto pazzesco per gol e senso di leadership che ha nonostante la giovane età. Lo scorso anno Gattuso è stato sfortunato non averlo avuto per sei mesi"