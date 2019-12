Vinicio: "Inaugurazione del San Paolo? Fu bellissimo, gli 80mila spettatori ci diedero la spinta per battere la Juve"

Ultimissime calcio Napoli - Luis Vinicio, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Ancelotti, lo reputo un allenatore molto bravo. Ha fatto bene ovunque, speravamo anche a Napoli e pure di più, ma le difficoltà sono tante ma come uomo ed allenatore non si discute".

60 anni dall'inaugurazione del San Paolo: "Fu bellissimo con 80mila spettatori, quasi 90mila. Dovevamo lasciare una pagina molto bella per sempre, ci diede la spinta per battere la Juventus. Calo di pubblico? Conosco l'amore verso la squadra, è la cosa principale, ma la società deve essere presente in ogni campo per difendere il Napoli ed in questo momento c'è una mancanza perché non si sa chi comanda e chi decide e tutto ne risente anche nella squadra".