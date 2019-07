Vigliotti: "Un conclave al lavoro per portare James in azzurro ma il Napoli non deve mollare Lozano!"

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Real Madrid deve incassare dopo le cifre da urlo spese, c'è un conclave che sta lavorando per portare James al Napoli, da Ancelotti a Jorge Mendes. L'importante è che il Napoli non molli Lozano nel caso in cui dovesse saltare questa operazione con il Real. Il messicano è stato la prima idea per l'attacco di Ancelotti. Sepe e Grassi sono destinati al Parma, Verdi è molto appetito mentre per Inglese bisogna aspettare. L'arrivo dell'alternativa di Ghoulam, invece, dipende dall'addio di Mario Rui. Se salta Veretout mi piacerebbe Bakayoko, serve fisicità in mezzo al campo".