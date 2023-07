Vigliotti: "Kilman? Trattativa estremamente complicata, vi spiego"

Notizie Calcio Napoli – L’avvocato Gianluca Vigliotti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

"Innegabile che l’inizio di campionato sia vantaggioso per il Napoli, alle prime 12 giornate gli azzurri incontreranno solo Lazio e Milan come big e il 7 gennaio si giocherà la finale di supercoppa. Sappiamo che le formazioni impegnate in Champions quando giocano di martedì anticipano al sabato, tornare a casa ed evitare la doppia trasferta è sicuramente un vantaggio. Kilman? Le cose non sono semplici, è un talento interessante ma i Wolves chiedono una barca di soldi. È un giocatore molto appetito ma non è scontato che la trattativa vada a buon fine, è una strada molto complessa e ricca di difficoltà. Gli azzurri ci proveranno comunque ma è molto difficile.

Samardzic è seguito da tempo dal Napoli, tutto dipende dalle sorti di Zielinski. Si parla della voglia del polacco di restare anche con rinnovo a ribasso, l’accelerazione per il giocatore dell’Udinese arriverà in caso di mancato accordo con il club azzurro. Buongiorno è un giocatore cresciuto tantissimo, Schuurs è un passo avanti come esperienza ma l’italiano è un giocatore che quest’anno è esploso in maniera clamorosa, al momento lo considero tra i centrali più forti d’Italia. Anche Samuele Ricci è un profilo interessante ma io metterei la firma per Koopmeiners. D’Ambrosio sarebbe un’operazione alla Juan Jesus ma su questo dobbiamo essere cauti perché ancora non consociamo i dettami tattici di Rudi Garcia. Il Napoli sul mercato dovrà sostituire almeno 2 o tre giocatori”.