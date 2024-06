Vigliotti: "Il silenzio assordante di De Laurentiis è stato molto significativo. Mercato? Faccio una riflessione"

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le dichiarazioni riportate dal comunicaot stampa dell'emittente radiofonica:

"La conferenza stampa di Conte ha rasentato la perfezione, ho partecipato a diverse conferenze, ma questa di Conte è stata veramente imponente anche grazie alla location dove s'è tenuta. De Laurentiis ha fatto solo due interventi tecnici importanti e poi ha magnificato la persona di Conte. Il silenzio assordante di De Laurentiis è stato molto significativo. Mercato? Servirà ancora un po' di tempo per alcune trattative, ma Conte ha chiarito come andranno le cose. Alla fine degli Europei i calciatori coinvolti in questo torneo dovranno fare 15 giorni di vacanza e poi si chiarirà il tutto. Sono più fiducioso su Di Lorenzo anzichè su Kvaratskhelia".