Ultime notizie calcio Napoli - Gianluca Vigliotti, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Al momento non c'è l'impressione che sia in arrivo un provvedimento dell'ASL per bloccare la trasferta di Torino al Napoli. Gli azzurri adesso si stanno preparando per la partenza, ma ovviamente domani dovranno fare un altro ciclo di tamponi".