Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ci sono tre tipi di calciatori quando un allenatore urla tanto durante i calciatori: quelli che non ascoltano, quelli che si motivano e quelli che reagiscono male. Sta di fatto che se il tuo allenatore urla per tutta la partita significa che i calciatori non hanno personalità”.